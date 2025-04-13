Киев (адрес не указан)
Доступно в 925 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
108,60
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -6,10 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,60
Экономия при брони: -10,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
113,30
Экономия при брони: -19,83 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
119,67
Экономия при брони: -4,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
120,40
Экономия при брони: -25,85 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
144,00
Экономия при брони: -30,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,90
Экономия при брони: -5,89 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
122,97
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
120,40
Экономия при брони: -25,85 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
118,83
Экономия при брони: -4,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,28
Экономия при брони: -5,41 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
132,72
Экономия при брони: -7,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -6,10 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм