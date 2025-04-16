Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
108,60
Экономия при брони: -13,70 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,26
Экономия при брони: -6,60 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,45
Экономия при брони: -13,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
114,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
101,79
Экономия при брони: -6,83 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,00
Экономия при брони: -10,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,29
Экономия при брони: -7,28 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,48
Экономия при брони: -13,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,06
Экономия при брони: -9,24 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,88
Экономия при брони: -9,06 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
108,60
Экономия при брони: -13,70 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,15
Экономия при брони: -8,33 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,22
Экономия при брони: -12,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,89
Экономия при брони: -6,44 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,92
Экономия при брони: -12,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -11,70 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,09
Экономия при брони: -7,64 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,22
Экономия при брони: -11,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,01
Экономия при брони: -6,56 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,89
Экономия при брони: -10,53 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
109,10
Экономия при брони: -14,20 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн