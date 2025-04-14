Днепр (адрес не указан)
Доступно в 285 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,32
Экономия при брони: -6,47 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
128,49
Экономия при брони: -8,09 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,39
Экономия при брони: -6,58 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
104,24
Экономия при брони: -6,59 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,08
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
108,60
Экономия при брони: -12,70 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -10,70 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50
Экономия при брони: -13,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
101,16
Экономия при брони: -6,80 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
122,04
Экономия при брони: -9,08 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,84
Экономия при брони: -6,15 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
138,59
Экономия при брони: -8,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
107,70
Экономия при брони: -11,80 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,36
Экономия при брони: -3,53 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,47
Экономия при брони: -4,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,17
Экономия при брони: -5,31 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,33
Экономия при брони: -10,37 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,97
Экономия при брони: -5,08 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,08
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,68
Экономия при брони: -3,82 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,48
Экономия при брони: -8,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,28
Экономия при брони: -5,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Не болей
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,11
Экономия при брони: -4,87 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,02
Экономия при брони: -3,97 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,56
Экономия при брони: -5,01 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм