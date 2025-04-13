Киев
Бронхофит (Bronchophyt)

Бронхофит (Bronchophyt)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 400 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
84,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
90,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
84,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
90,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,74
Экономия при брони: -3,33 грн
94,41 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
122,27
Экономия при брони: -3,93 грн
118,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
84,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
84,93 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
85,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,87
Экономия при брони: -8,78 грн
92,09 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
138,70
Экономия при брони: -8,42 грн
130,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
108,60
Экономия при брони: -7,80 грн
100,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
84,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -5,80 грн
100,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
84,58 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
89,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
89,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -5,80 грн
100,80 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
88,98 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
90,99 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
86,80 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,48
Экономия при брони: -9,28 грн
91,20 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
128,40
Экономия при брони: -7,52 грн
120,88 грн
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