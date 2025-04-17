Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -11,10 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,06
Экономия при брони: -3,18 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
129,23
Экономия при брони: -3,88 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -11,10 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,50
Экономия при брони: -11,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,19
Экономия при брони: -8,20 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,60
Экономия при брони: -10,98 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -11,10 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,96
Экономия при брони: -5,34 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
137,07
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -11,10 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,58
Экономия при брони: -5,59 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,35
Экономия при брони: -7,73 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,50
Экономия при брони: -11,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,97
Экономия при брони: -5,99 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,01
Экономия при брони: -12,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,42
Экономия при брони: -10,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм