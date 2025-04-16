Николаев (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,16
Экономия при брони: -5,17 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
120,83
Экономия при брони: -11,16 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -12,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,85
Экономия при брони: -5,19 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
136,71
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
108,60
Экономия при брони: -14,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,22
Экономия при брони: -10,18 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
127,17
Экономия при брони: -6,69 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,43
Экономия при брони: -9,69 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
128,24
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
108,60
Экономия при брони: -14,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
108,60
Экономия при брони: -14,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50
Экономия при брони: -16,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,60
Экономия при брони: -12,00 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,96
Экономия при брони: -10,06 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,31
Экономия при брони: -9,04 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бронхофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,23
Экономия при брони: -7,22 грн
Бронхофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,40
Экономия при брони: -13,02 грн