Эстрожель назначают циклами — 24–28 дней в месяц. Дозы и продолжительность лечения устанавливают индивидуально. Одну дозу (2,5 г геля) наносят 1 раз в сутки утром или вечером на чистую кожу живота, поясничной области, бедер, плеч или предплечий тонким слоем до полного всасывания. При необходимости после 2–3 циклов дозу можно скорректировать в зависимости от клинической картины или дефицита эстрогена. Наносить гель следует тонким слоем на поверхность кожи (на вышеперечисленные области). Не рекомендовано массажировать. Следует предупреждать попадание геля на молочные железы и слизистые оболочки. Применение правильное и эффективное, если гель впитался за 2–3 мин.

Способ применения. Гель наносится пациентом самостоятельно. Для этого нужно открыть тубу и проткнуть металлическую перепонку с помощью маленького пробойника, который находится в пробке. Для расчета ежедневной дозы используют пластмассовый шпатель–дозатор. Необходимо нажать на тубу над линейкой шпателя, при этом 1 доза равняется столбику (диаметру карандаша), длина которого совпадает с углублением на линейке. Углубление имеет черточку, которая дает возможность поделить суточную дозу пополам. Один тюбик рассчитан на 30 доз. Наносить гель нужно тонким слоем на поверхность кожи в вышеуказанных местах. Не следует массировать. Предотвращать попадание геля на молочные железы и слизистые оболочки. Применение считается правильным и эффективным, если гель полностью всасывается менее чем за 2–3 мин.