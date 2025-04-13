Киев (адрес не указан)
Доступно в 506 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
522,60
Экономия при брони: -19,13 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
563,18
Экономия при брони: -35,83 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
552,24
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
531,13
Экономия при брони: -26,66 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
526,97
Экономия при брони: -15,81 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
553,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
552,79
Экономия при брони: -25,44 грн