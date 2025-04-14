Харьков (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
554,09
Экономия при брони: -20,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
513,30
Экономия при брони: -33,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
527,00
Экономия при брони: -21,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
518,09
Экономия при брони: -32,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
556,63
Экономия при брони: -27,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
522,62
Экономия при брони: -31,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare