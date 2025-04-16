Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
486,75
Экономия при брони: -8,75 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
535,76
Экономия при брони: -28,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
561,95
Экономия при брони: -32,61 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
559,57
Экономия при брони: -31,22 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
507,02
Экономия при брони: -27,43 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
546,74
Экономия при брони: -24,36 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
531,78
Экономия при брони: -24,33 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
533,77
Экономия при брони: -26,32 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
483,06
Экономия при брони: -5,06 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
519,72
Экономия при брони: -29,18 грн