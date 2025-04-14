Одесса (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
505,28
Экономия при брони: -25,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
541,01
Экономия при брони: -22,61 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
553,59
Экономия при брони: -26,24 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
508,38
Экономия при брони: -20,83 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
553,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
553,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
553,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
511,06
Экономия при брони: -32,46 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
532,40
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
553,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
505,57
Экономия при брони: -25,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
524,06
Экономия при брони: -36,51 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
516,97
Экономия при брони: -20,46 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
534,30
Экономия при брони: -31,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
557,79
Экономия при брони: -25,46 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
528,24
Экономия при брони: -23,77 грн