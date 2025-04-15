Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
516,47
Экономия при брони: -25,93 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
526,52
Экономия при брони: -29,52 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
482,88
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
507,70
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
528,92
Экономия при брони: -21,47 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
535,66
Экономия при брони: -37,26 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
531,34
Экономия при брони: -34,34 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
535,35
Экономия при брони: -20,93 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн