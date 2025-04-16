Николаев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
532,30
Экономия при брони: -19,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
507,74
Экономия при брони: -29,14 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
517,07
Экономия при брони: -21,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
560,84
Экономия при брони: -28,51 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
551,00 грн