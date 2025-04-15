Львов (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
553,80 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
514,55
Экономия при брони: -23,02 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
553,80 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
503,80
Экономия при брони: -1,00 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
524,91
Экономия при брони: -31,49 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
553,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
504,80
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
504,80
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
536,30
Экономия при брони: -33,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эстрожель гель для местного применения 0.6 мг/г флакон с дозирующим устройством 80 г №1
Besins Healthcare
528,05
Экономия при брони: -30,55 грн