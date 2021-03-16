перед началом лечения следует посоветоваться с врачом!

Дибазол в форме инъекций является вспомогательным средством, которое используют при АГ при условии чувствительности к другим гипотензивным средствам. При лечении АГ рекомендуется сочетать с другими гипотензивными препаратами.

Нецелесообразно длительное применение Дибазола-Дарница как антигипертензивного средства у больных пожилого возраста из-за возможности ухудшения показателей ЭКГ, уменьшения сердечного выброса.

Не рекомендуется применять для длительного лечения АГ, особенно пациентам пожилого возраста.

Препарат содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не применять препарат в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат не назначать детям в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе со сложными механизмами, а в случае возникновения головокружения воздержаться от занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.