Дибазол-Дарница (Dibazolum-Darnitsa) (13769) - инструкция по применению ATC-классификация
Дибазол-Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Вазодилатирующее и спазмолитическое средство. Оказывает гипотензивное, сосудорасширяющее действие, стимулирует функцию спинного мозга, обладает умеренной иммуностимулирующей активностью.
Оказывает непосредственное спазмолитическое действие на гладкие мышцы кровеносных сосудов и внутренних органов. Препарат вызывает непродолжительный (2–3 ч) и умеренный гипотензивный эффект, хорошо переносится. Обусловливает непродолжительное расширение мозговых сосудов при хронической гипоксии мозга, вызванной местным нарушением кровообращения (склероз церебральных артерий). Облегчает синаптическую передачу в спинном мозге. Обладает иммуномодулирующей активностью. За счет регуляции соотношения концентраций цГМФ и цАМФ в иммунных клетках повышает содержание цГМФ, что приводит к пролиферации зрелых сенсибилизированных T- и B-лимфоцитов, секреции ими факторов взаимного регулирования, кооперативной реакции и активации конечной эффекторной функции клеток. Препарат стимулирует продуцирование антител, усиливает фагоцитарную активность лейкоцитов, макрофагов, улучшает синтез интерферона, но иммуномодулирующий эффект развивается медленно.
Фармакокинетика. При в/м введении препарат быстро проникает в системный кровоток. Cmax в крови достигается через 15–30 мин с момента введения. Продолжительность действия — 2–3 ч. Метаболизируется в печени.
Продуктами биотрансформации дибазола являются два конъюгата, образующиеся вследствие метилирования и карбоэтоксилирования иминогруппы имидазольного кольца дибазола: 1-метил-2-бензилбензимидазол и 1-карбоэтокси-2-бензилбензимидазол.
Продукты метаболизма экскретируются преимущественно с мочой.
Быстро всасывается в ЖКТ. Терапевтический эффект наступает через 30–60 мин после приема препарата. Продолжительность действия — 2–3 ч. Выводится препарат преимущественно с мочой.
Показания Дибазол-Дарница
как дополнительное средство при спазмах кровеносных сосудов (обострения АГ, гипертензивные кризы) и гладких мышц внутренних органов (спазмы пилоруса желудка, кишечника); при лечении нервных заболеваний (главным образом остаточных явлений полиомиелита, периферического паралича лицевого нерва, полиневрита).
Применение Дибазол-Дарница
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет Дибазол-Дарница назначать в/в, в/м, п/к или внутрь. Для купирования гипертензивного криза вводить в/в или в/м 3–5 мл 1% р-ра (30–50 мг). При значительном повышении АД показано в/м введение по 2–3 мл 1% препарата (20–30 мг) 2–3 раза в сутки. Курс лечения назначает врач индивидуально, в среднем 8–14 дней.
Внутрь назначают по 20–40 мг (1–2 таблетки) 2–3 раза в сутки. Принимать Дибазол-Дарница в форме таблеток за 2 ч до еды или через 2 ч после еды. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая — 40 мг, суточная — 120 мг.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату. Заболевания, протекающие со снижением мышечного тонуса, судорожным синдромом, тяжелой сердечной недостаточностью. Артериальная гипотензия. Хронический нефрит с отеками и нарушением азотовыделительной функции почек. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки с кровотечением. Сахарный диабет.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы: головокружение, головная боль;
кардиальные расстройства: ощущение сердцебиения, боль в области сердца, при длительном применении — ухудшение показателей ЭКГ в связи с уменьшением сердечного выброса; снижение АД;
со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: сухой кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание;
со стороны пищеварительного тракта: тошнота, жжение в горле;
со стороны иммунной системы: зуд, гиперемия, высыпания, крапивница;
общие нарушения: ощущение жара, повышенное потоотделение, покраснение лица;
реакции в месте введения: локальная болезненность, изменения в месте введения.
Особые указания
перед началом лечения следует посоветоваться с врачом!
Дибазол в форме инъекций является вспомогательным средством, которое используют при АГ при условии чувствительности к другим гипотензивным средствам. При лечении АГ рекомендуется сочетать с другими гипотензивными препаратами.
Нецелесообразно длительное применение Дибазола-Дарница как антигипертензивного средства у больных пожилого возраста из-за возможности ухудшения показателей ЭКГ, уменьшения сердечного выброса.
Не рекомендуется применять для длительного лечения АГ, особенно пациентам пожилого возраста.
Препарат содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применять препарат в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат не назначать детям в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе со сложными механизмами, а в случае возникновения головокружения воздержаться от занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
если пациент принимает какие-либо другие лекарственные средства, обязательно следует проконсультироваться с врачом относительно возможности применения препарата.
Папаверина гидрохлорид, теобромин, сальсолин — при комбинированном применении с дибазолом расширяется спектр фармакологического действия папаверина гидрохлорида, теобромина, сальсолина.
Барбитураты — при комбинированном применении с дибазолом повышается эффективность барбитуратов длительного действия, в частности фенобарбитала.
Фентоламин, гипотензивные препараты (средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему), салуретики — при комбинированном применении с дибазолом повышается гипотензивный эффект.
Блокаторы β-адренорецепторов — при комбинированном применении с дибазолом гипотензивный эффект последнего не изменяется, но при длительном применении дибазол предотвращает повышение ОПСС, вызываемого блокаторами β-адренорецепторов.
Передозировка
симптомы: артериальная гипотензия, повышенное потоотделение, ощущение жара, головокружение, тошнота, легкая головная боль, которые быстро проходят при отмене препарата.
Лечение. Отменить препарат. При выраженной артериальной гипотензии под контролем АД назначают трансфузионную терапию, сосудосуживающие средства, сердечные гликозиды. Дальнейшее лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Р-р не замораживать.