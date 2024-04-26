БЕНДАЗОЛ (BENDAZOLUM)

назначают в/в, в/м или внутрь. Для купирования гипертонического криза вводят в/в или в/м по 3–4 мл 1% р-ра до 3–4 раз в сутки. При тяжелом течении АГ показано в/м введение 2–3 мл 1% р-ра 2–3 раза в сутки, курс лечения — 8–14 дней.

Внутрь назначают по 0,02–0,05 г 2–3 раза в сутки в течение 3–4 нед. При лечении пациентов с заболеваниями нервной системы взрослым назначают внутрь в дозе 0,005 г 1 раз в сутки или через день курсом 5–10 дней. Через 3–4 нед лечение повторяют. Последующие курсы — с перерывом 1–2 мес. Максимальные дозы для взрослых при приеме внутрь: разовая — 0,05 г, суточная — 0,15 г.

Детям в возрасте до 1 года при лечении заболеваний нервной системы назначают 0,001 г, от 1 года до 3 лет — 0,002 г, от 4 до 8 лет — 0,003 г, от 9 до 12 лет — 0,004 г, старше 12 лет — 0,005 г. При необходимости курс лечения повторяют через 3–4 нед. Внутрь назначают за 2 ч до или через 2 ч после еды.