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Активные вещества — “Б”БЕНДАЗОЛ (BENDAZOLUM)

БЕНДАЗОЛ (BENDAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Дибазол-Дарница раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Дибазол-Дарница Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 966 аптеках
от 70,79 грн
Цены в аптеках
Дибазол-Дарница раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Дибазол-Дарница Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 906 аптеках
от 39,90 грн
Цены в аптеках
Дибазол-Дарница таблетки, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Дибазол-Дарница Таблетки, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 819 аптеках
от 15,10 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, р-р, р-р для инъекций.
БЕНДАЗОЛ (BENDAZOLUM)
CAS №: 621-72-7 C14H12N2
USPDDN, MESH, RTECS: 2-бензилбензимидазол.
RTECS: 2-(фенилметил)-1H-бензимидазол.
Форма выпуска: таблетки, р-р, р-р для инъекций.

бендазол оказывает сосудорасширяющее, спазмолитическое и гипотензивное действие, а также стимулирующее влияние на функции спинного мозга, способствует восстановлению функций периферических нервов. Обладает умеренно выраженной иммуностимулирующей активностью.

АГ, гипертензивный криз, спазмы кровеносных сосудов и гладких мышц внутренних органов (спазмы привратника, кишечника, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки), заболевания нервной системы (главным образом остаточные явления полиомиелита, периферического паралича лицевого нерва, полиневрит).

назначают в/в, в/м или внутрь. Для купирования гипертонического криза вводят в/в или в/м по 3–4 мл 1% р-ра до 3–4 раз в сутки. При тяжелом течении АГ показано в/м введение 2–3 мл 1% р-ра 2–3 раза в сутки, курс лечения — 8–14 дней.
Внутрь назначают по 0,02–0,05 г 2–3 раза в сутки в течение 3–4 нед. При лечении пациентов с заболеваниями нервной системы взрослым назначают внутрь в дозе 0,005 г 1 раз в сутки или через день курсом 5–10 дней. Через 3–4 нед лечение повторяют. Последующие курсы — с перерывом 1–2 мес. Максимальные дозы для взрослых при приеме внутрь: разовая — 0,05 г, суточная — 0,15 г.
Детям в возрасте до 1 года при лечении заболеваний нервной системы назначают 0,001 г, от 1 года до 3 лет — 0,002 г, от 4 до 8 лет — 0,003 г, от 9 до 12 лет — 0,004 г, старше 12 лет — 0,005 г. При необходимости курс лечения повторяют через 3–4 нед. Внутрь назначают за 2 ч до или через 2 ч после еды.

повышенная чувствительность к бендазолу.

обычно хорошо переносится.

нецелесообразно длительное применение в качестве гипотензивного средства у больных пожилого возраста.

бендазол можно назначать одновременно с другими гипотензивными средствами (резерпин, гидрохлоротиазид и др.).