Дибазол-Дарница (Dibazolum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,60
Экономия при брони: -7,85 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
123,05
Экономия при брони: -15,09 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
256,04
Экономия при брони: -32,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
48,44
Экономия при брони: -3,72 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
58,54
Экономия при брони: -15,74 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
123,46
Экономия при брони: -22,22 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
260,22
Экономия при брони: -60,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
121,10
Экономия при брони: -9,30 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
198,96
Экономия при брони: -14,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
118,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,40
Экономия при брони: -14,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
82,11
Экономия при брони: -3,85 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
237,90
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
58,14
Экономия при брони: -15,34 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
122,62
Экономия при брони: -21,38 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
258,46
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
260,59
Экономия при брони: -36,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
59,80
Экономия при брони: -9,50 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
117,40
Экономия при брони: -5,60 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
190,32
Экономия при брони: -5,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
61,34
Экономия при брони: -13,28 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
82,18
Экономия при брони: -3,14 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
148,16
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
60,69
Экономия при брони: -4,14 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
121,37
Экономия при брони: -22,56 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
124,25
Экономия при брони: -24,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,70
Экономия при брони: -6,40 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
70,44
Экономия при брони: -3,36 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
251,20
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
58,69
Экономия при брони: -11,67 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
125,37
Экономия при брони: -14,96 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
260,88
Экономия при брони: -49,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
120,04
Экономия при брони: -20,31 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
140,31
Экономия при брони: -13,64 грн