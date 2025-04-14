Дибазол-Дарница (Dibazolum-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 266 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,50 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
115,25
Экономия при брони: -18,99 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
252,72
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
85,57
Экономия при брони: -18,19 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
131,21
Экономия при брони: -18,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
59,80
Экономия при брони: -8,20 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
118,30
Экономия при брони: -8,40 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
166,53
Экономия при брони: -15,54 грн
Софья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,50 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
31,39
Экономия при брони: -1,03 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
195,87
Экономия при брони: -37,52 грн