Дибазол-Дарница (Dibazolum-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
66,53
Экономия при брони: -11,41 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
181,21
Экономия при брони: -18,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
58,16
Экономия при брони: -2,79 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
251,07
Экономия при брони: -18,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,87
Экономия при брони: -2,98 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
89,58
Экономия при брони: -9,16 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
258,27
Экономия при брони: -56,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
123,82
Экономия при брони: -30,64 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
257,65
Экономия при брони: -55,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
122,02
Экономия при брони: -29,17 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
199,86
Экономия при брони: -37,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
59,80
Экономия при брони: -9,80 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
108,99
Экономия при брони: -21,87 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
100,48
Экономия при брони: -16,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
89,80
Экономия при брони: -23,86 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
130,01
Экономия при брони: -8,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
80,18
Экономия при брони: -12,63 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
94,14
Экономия при брони: -14,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,10
Экономия при брони: -6,10 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,50
Экономия при брони: -35,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
117,53
Экономия при брони: -21,02 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
22,61
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
11,47
Экономия при брони: -1,82 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
208,53
Экономия при брони: -48,48 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
59,80
Экономия при брони: -9,80 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
98,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница