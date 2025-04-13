Киев
Дибазол-Дарница (Dibazolum-Darnitsa)

Дибазол-Дарница (Dibazolum-Darnitsa)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 262 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
63,78 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
98,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
117,90 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
239,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
117,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,60 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
201,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
61,58
Экономия при брони: -2,14 грн
59,44 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
123,98
Экономия при брони: -8,04 грн
115,94 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
85,76
Экономия при брони: -5,34 грн
80,42 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
100,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
59,57 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
106,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
60,68
Экономия при брони: -10,31 грн
50,37 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
127,75
Экономия при брони: -25,90 грн
101,85 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
260,29
Экономия при брони: -26,12 грн
234,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,00 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
108,90 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
214,11
Экономия при брони: -1,17 грн
212,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
63,73 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
97,50 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
241,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
59,80
Экономия при брони: -6,80 грн
53,00 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
108,90 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,40
Экономия при брони: -8,80 грн
236,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,62 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
100,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
118,40
Экономия при брони: -9,50 грн
108,90 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
97,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
107,90 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
91,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
12,75
Экономия при брони: -3,06 грн
9,69 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
106,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
113,10 грн
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