Дибазол-Дарница (Dibazolum-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
61,58
Экономия при брони: -2,14 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
123,98
Экономия при брони: -8,04 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
85,76
Экономия при брони: -5,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
60,68
Экономия при брони: -10,31 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
127,75
Экономия при брони: -25,90 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
260,29
Экономия при брони: -26,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
214,11
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
59,80
Экономия при брони: -6,80 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,40
Экономия при брони: -8,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
118,40
Экономия при брони: -9,50 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
12,75
Экономия при брони: -3,06 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница