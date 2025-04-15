Дибазол-Дарница (Dibazolum-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
121,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,40
Экономия при брони: -30,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
251,20
Экономия при брони: -36,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
36,84
Экономия при брони: -6,55 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
136,24
Экономия при брони: -22,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,02
Экономия при брони: -6,13 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
63,55
Экономия при брони: -15,48 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
87,92
Экономия при брони: -4,93 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
251,40
Экономия при брони: -36,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,84
Экономия при брони: -7,44 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
245,40
Экономия при брони: -30,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
59,30
Экономия при брони: -8,60 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,84
Экономия при брони: -7,44 грн
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
251,20
Экономия при брони: -36,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Дибазол-Дарница таблетки 20 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Дибазол-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница