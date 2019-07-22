Фармакодинамика.

Комбинированное лекарственное средство, фармакологические эффекты которого обусловлены действием компонентов, входящих в его состав — экстрактом красавки (белладонны) и фенилсалицилатом.

Алкалоиды экстракта красавки (атропин, гиосциамин, скополамин и т.п.) оказывают м-холинолитическое действие. На желудочно-кишечный тракт оказывают спазмолитическое (снижают тонус, амплитуду и частоту перистальтики гладкой мускулатуры) и умеренный обезболивающий эффект. Оказывают также спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру бронхов, поджелудочной железы, желчного пузыря, желчных протоков, мочевого пузыря, мочеточника; уменьшают секрецию слюнных, слезных, потовых, желудочных и бронхиальных желез.

Фенилсалицилат расщепляется в щелочной среде кишечника с высвобождением фенола (подавляет патогенную микрофлору) и салициловой кислоты (оказывает противовоспалительное действие). В целом фенилсалицилат обеспечивает антисептический эффект препарата. Особенностью фенилсалицилата является то, что он при длительном применении не вызывает дисбактериоза кишечника.

Фармакокинетика.

Препарат хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Алкалоиды красавки проникают через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры и в грудное молоко.

Выводится почками.