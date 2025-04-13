Харьков (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
51,73
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
57,21
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
53,47
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Привокзальная, 2
2.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
51,67
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
50,76
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 6
5.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье