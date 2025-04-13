Киев (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
49,38
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
57,05
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
45,88
Экономия при брони: -1,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
50,66
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
45,59
Экономия при брони: -1,73 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
48,01
Экономия при брони: -1,61 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
43,69
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
51,56
Экономия при брони: -3,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
51,29
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
48,93
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье