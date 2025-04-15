Львов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
56,15
Экономия при брони: -3,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
50,40
Экономия при брони: -2,79 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
59,50
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
54,79
Экономия при брони: -2,38 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
55,63
Экономия при брони: -3,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -3,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
49,80
Экономия при брони: -3,15 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье