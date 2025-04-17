Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,70
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
50,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
45,13
Экономия при брони: -2,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -2,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
45,43
Экономия при брони: -2,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
54,15
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
44,05
Экономия при брони: -1,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
48,72
Экономия при брони: -1,72 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
50,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
43,74
Экономия при брони: -2,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
45,29
Экономия при брони: -3,93 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -2,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье