Николаев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
44,19
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
49,62
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
49,61
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
53,84
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
47,24
Экономия при брони: -3,27 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
49,99
Экономия при брони: -3,09 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
53,44
Экономия при брони: -2,87 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
48,76
Экономия при брони: -1,76 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
47,53
Экономия при брони: -3,59 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -2,00 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
53,83
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
55,34
Экономия при брони: -4,77 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
47,20
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
55,87
Экономия при брони: -2,73 грн