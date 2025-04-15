Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
44,42
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
49,28
Экономия при брони: -2,24 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
44,24
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -3,80 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
40,69
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
54,83
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
56,02
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
44,77
Экономия при брони: -2,05 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
48,42
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
56,66
Экономия при брони: -3,56 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 58
4.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
40,42
Экономия при брони: -1,54 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
4.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
50,06
Экономия при брони: -3,02 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
4.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
40,65
Экономия при брони: -1,64 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
42,63
Экономия при брони: -1,95 грн