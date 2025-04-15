Киев
Бесалол (Besalolum)

Бесалол (Besalolum)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 62 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
44,42
Экономия при брони: -1,70 грн
42,72 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
49,28
Экономия при брони: -2,24 грн
47,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
39,19 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
44,24
Экономия при брони: -1,52 грн
42,72 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -3,80 грн
48,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
38,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
40,69
Экономия при брони: -1,93 грн
38,76 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
54,83
Экономия при брони: -2,43 грн
52,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
56,02
Экономия при брони: -2,92 грн
53,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
44,77
Экономия при брони: -2,05 грн
42,72 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
48,42
Экономия при брони: -1,42 грн
47,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
56,66
Экономия при брони: -3,56 грн
53,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
40,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 58
4.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
40,42
Экономия при брони: -1,54 грн
38,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
4.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
50,06
Экономия при брони: -3,02 грн
47,04 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
41,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -3,80 грн
48,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
4.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
40,65
Экономия при брони: -1,64 грн
39,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
48,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
42,63
Экономия при брони: -1,95 грн
40,68 грн
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