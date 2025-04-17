Винница (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
45,34
Экономия при брони: -2,95 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
48,61
Экономия при брони: -2,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
51,38
Экономия при брони: -3,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,70
Экономия при брони: -1,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
63,40
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
48,50
Экономия при брони: -1,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,70
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Бесалол таблетки блистер №6
Корпорация Здоровье
59,50
Экономия при брони: -8,20 грн