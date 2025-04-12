Кофеин-Бензоат натрия-Дарница (Coffein Sodium benzoat-Darnitsa)
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница инструкция по применению
Состав
Кофеин-бензоат натрия - 100 мг/мл
Фармакологические свойства
используется преимущественно как стимулятор ЦНС. Кофеин усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, усиливает положительные рефлексы, повышает двигательную активность. Указанное влияние трансформируется в повышение умственной и физической работоспособности, уменьшение усталости и сонливости. Действие препарата в значительной степени зависит от типа высшей нервной деятельности. Кроме того, отмеченные эффекты дозозависимы, и применение кофеина в высоких дозах может привести к истощению нейронов. Препарат ослабляет действие снотворных и наркотических средств, повышает рефлекторную возбудимость спинного мозга, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры, увеличивает ЧСС и сократимость миокарда. Гипертензивный эффект наблюдается лишь при шоковых и коллаптоидных состояниях. Диурез под влиянием кофеина несколько увеличивается (главным образом из-за уменьшения реабсорбции электролитов в почечных канальцах).
Механизм действия препарата обусловлен угнетением кофеином фермента фосфодиэстеразы, приводящее к накоплению внутри клеток цАМФ. Последний усиливает гликогенолиз, стимулирует метаболизм в органах и тканях, включая ЦНС и мышцы. Важным звеном в механизме стимулирующего эффекта препарата является связывание кофеина с пуриновыми рецепторами мозга.
Показания Кофеин-Бензоат натрия-Дарница
инфекционные и другие заболевания, сопровождающиеся угнетением ЦНС и сердечно-сосудистой системы (острая сердечная недостаточность), угнетение дыхания, асфиксия, отравления наркотиками, другими ядами, угнетающими ЦНС, астенический синдром, спазмы сосудов головного мозга. Препарат назначают для повышения психической и физической работоспособности, устранения сонливости. У детей применяют при энурезе.
Применение Кофеин-Бензоат натрия-Дарница
назначают п/к. Дозы препарата устанавливают индивидуально, частота введения — не более 2–3 раз в сутки. Разовая доза для взрослых обычно составляет 1 мл 10% или 20% р-ра, детям назначают (в зависимости от возраста) по 0,25–0,1 мл 10% р-ра. Высшие дозы для взрослых: разовая — 0,4 г, суточная — 1 г.
Противопоказания
повышенная возбудимость, бессонница, выраженная АГ, атеросклероз, органические заболевания сердечно-сосудистой системы, старческий возраст, глаукома.
Побочные эффекты
возможны бессонница, беспокойство, тошнота, рвота, тахикардия (особенно при длительном применении).
Передозировка
при отравлении препаратом проводят оксигенотерапию, при судорогах назначают диазепам.
Условия хранения
при комнатной температуре.