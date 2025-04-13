Кофеин-Бензоат натрия-Дарница (Coffein Sodium benzoat-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,95
Экономия при брони: -7,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
26,83
Экономия при брони: -5,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
90,70
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
89,50
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
44,60
Экономия при брони: -0,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
65,18
Экономия при брони: -13,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,23
Экономия при брони: -8,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,90
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
2.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница