Кофеин-Бензоат натрия-Дарница (Coffein Sodium benzoat-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 527 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,60
Экономия при брони: -8,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
76,50
Экономия при брони: -7,97 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
37,91
Экономия при брони: -7,86 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
7,65
Экономия при брони: -0,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
83,45
Экономия при брони: -12,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,94
Экономия при брони: -17,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,12
Экономия при брони: -23,53 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
76,50
Экономия при брони: -7,97 грн