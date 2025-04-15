Кофеин-Бензоат натрия-Дарница (Coffein Sodium benzoat-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
33,45
Экономия при брони: -9,74 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
71,36
Экономия при брони: -6,56 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
89,50
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,70
Экономия при брони: -10,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
64,12
Экономия при брони: -7,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
8,92
Экономия при брони: -0,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
67,09
Экономия при брони: -17,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
85,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,60
Экономия при брони: -10,60 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница