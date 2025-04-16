Кофеин-Бензоат натрия-Дарница (Coffein Sodium benzoat-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,49
Экономия при брони: -8,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
75,21
Экономия при брони: -12,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
76,72
Экономия при брони: -8,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
67,90
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,77
Экономия при брони: -22,44 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,89
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
66,15
Экономия при брони: -8,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,93
Экономия при брони: -10,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
66,21
Экономия при брони: -6,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
7,90
Экономия при брони: -0,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
88,47
Экономия при брони: -17,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
84,02
Экономия при брони: -10,87 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница