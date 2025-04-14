Кофеин-Бензоат натрия-Дарница (Coffein Sodium benzoat-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
44,82
Экономия при брони: -5,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,05
Экономия при брони: -17,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,01
Экономия при брони: -6,17 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
91,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
9,37
Экономия при брони: -1,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,97
Экономия при брони: -8,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
97,12
Экономия при брони: -15,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
53,84
Экономия при брони: -8,94 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
84,39
Экономия при брони: -9,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
89,50
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
94,50
Экономия при брони: -19,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
96,70
Экономия при брони: -10,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Кофеин-Бензоат натрия-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
68,38
Экономия при брони: -8,51 грн