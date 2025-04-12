препарат можно применять как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими антигипертензивными лекарственными средствами.

Не рекомендуют следующие комбинации

Литий: при одновременном применении с препаратами лития возможно повышение уровня лития в плазме крови (вследствие уменьшения его выведения) и развитие симптомов передозировки. При необходимости назначения такой комбинации следует контролировать уровень лития в плазме крови и корригировать его дозу.

Комбинации, требующие осторожности

Препараты, которые могут вызвать «torsade de pointes»:

антиаритмические препараты класса ІА (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);

антиаритмические препараты класса ІІІ (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);

некоторые антипсихотические препараты: фенотиазины (хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлуоперазин); бензамиды (амисульприд, сульпирид, сультоприд, тиаприд); бутирофеноны (дроперидол, галоперидол);

препараты других групп: астемизол, терфенадин, бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин для в/в введения, галофантрин, мизоластин, пентамидин, спарфлоксацин, моксифлоксацин, винкамин для в/в введения.

Повышается риск вентрикулярных аритмий, особенно «torsade de pointes» (гипокалиемия, брадикардия и удлиненный интервал P–Q способствуют возникновению аритмий). Необходимо при выявлении гипокалиемии откорригировать ее до начала применения этой комбинации. Обязателен мониторинг клинического состояния пациента, ЭКГ, уровня электролитов в плазме крови.

Системные НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, салицилаты в высоких дозах (≥3 г/сут) могут вызвать уменьшение выраженности гипотензивного действия индапамида. У пациентов с обезвоживанием может развиться ОПН (снижается гломерулярная фильтрация). Необходимо контролировать функцию почек и компенсировать водный дисбаланс.

Ингибиторы АПФ: возможно возникновение внезапной артериальной гипотензии и/или ОПН в начале лечения ингибиторами АПФ при наличии уже существующей гипонатриемии (особенно у пациентов со стенозом почечной артерии).

При АГ, когда предыдущее лечение диуретиком вызвало снижение уровня натрия в плазме крови, рекомендуют за 3 сут до начала лечения ингибиторами АПФ прекратить применение диуретиков (в дальнейшем при необходимости — возобновить их прием) или начинать лечение с низких доз ингибиторов АПФ с постепенным повышением дозы.

При застойной сердечной недостаточности лечение необходимо начинать с очень низких доз ингибиторов АПФ на фоне снижения дозы сопутствующего диуретика.

Обязателен мониторинг функции почек (уровня плазменного креатинина) на протяжении первых недель лечения ингибиторами АПФ.

Препараты, которые могут вызвать гипокалиемию: амфотерицин, системные глюко- и минералокортикоиды, тетракозактид, слабительные препараты, которые стимулируют перистальтику: повышается риск гипокалиемии (аддитивный эффект). Необходимо контролировать уровень калия в плазме крови, что особенно важно при сопутствующей терапии сердечными гликозидами. Применяют слабительные средства, не стимулирующие перистальтику кишечника.

Баклофен: повышается антигипертензивный эффект. Необходимо провести регидратацию, контролировать функцию почек в начале лечения.

Сердечные гликозиды: существует риск усиления токсического действия сердечных гликозидов (за счет возможной диуретикиндуцированной гипокалиемии). Необходимо проводить мониторинг уровня калия в плазме крови и контроль ЭКГ, при необходимости пересмотреть лечение.

Калийсберегающие диуретики (амилорид, спиронолактон, триамтерен): хотя такая комбинация может быть полезной у некоторых пациентов, существует риск развития гипокалиемии (особенно у больных сахарным диабетом, при почечной недостаточности) или гиперкалиемии. Следует контролировать уровень калия в плазме крови, ЭКГ и, при необходимости, пересмотреть лечение.

Метформин: возможно развитие молочнокислого ацидоза вследствие функциональной почечной недостаточности, ассоциированной с диуретиками, особенно с петлевыми диуретиками. Не применять метформин при уровне плазменного креатинина >15 мг/л (135 ммоль/л) у мужчин и 12 мг/л (110 ммоль/л) у женщин.

Йодсодержащие контрастные средства: при дегидратации, вызванной приемом диуретика, повышается риск развития ОПН, особенно при применении высоких доз йодсодержащих контрастных средств. Необходимо восстановить водный баланс до их применения.

Имипраминоподобные антидепрессанты, нейролептики: наблюдают усиление гипотензивного действия индапамида и повышается риск развития ортостатической гипотензии (аддитивный эффект).

Соли кальция: возможно возникновение гиперкальциемии в результате снижения элиминации кальция с мочой.

Циклоспорины, такролимус: риск повышения уровня креатинина плазмы крови без изменения концентраций циркулирующего циклоспорина, даже при отсутствии водно-натриевого дефицита.

Кортикостероиды, тетракозактид (системного действия) при сочетанном применении с индапамидом приводят к уменьшению гипотензивного действия индапамида за счет задержки воды и ионов натрия под влиянием ГКС.

Эстрогены: при одновременном применении с индапамидом возможно уменьшение антигипертензивного действия препарата за счет задержки жидкости в организме.