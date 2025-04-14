Одесса (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,15
Экономия при брони: -9,97 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мелисса
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,22
Экономия при брони: -16,55 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,36
Экономия при брони: -19,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,04
Экономия при брони: -35,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,00
Экономия при брони: -16,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,38
Экономия при брони: -20,55 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,74
Экономия при брони: -25,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,00
Экономия при брони: -16,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,69
Экономия при брони: -15,15 грн