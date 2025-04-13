Киев (адрес не указан)
Доступно в 932 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,00
Экономия при брони: -28,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,00
Экономия при брони: -15,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,39
Экономия при брони: -5,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,83
Экономия при брони: -16,84 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,61
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,45
Экономия при брони: -7,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,31
Экономия при брони: -35,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,00
Экономия при брони: -15,60 грн