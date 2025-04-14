Днепр (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,94
Экономия при брони: -22,73 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,65
Экономия при брони: -15,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,60
Экономия при брони: -8,78 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,00
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,00
Экономия при брони: -16,10 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,43
Экономия при брони: -6,92 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,70
Экономия при брони: -30,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,00
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,11
Экономия при брони: -5,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,62
Экономия при брони: -13,11 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,34
Экономия при брони: -31,16 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,92
Экономия при брони: -8,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,75
Экономия при брони: -10,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,97
Экономия при брони: -21,59 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"