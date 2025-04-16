Николаев (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,32
Экономия при брони: -14,79 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,90
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,60
Экономия при брони: -27,07 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,90
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,61
Экономия при брони: -22,06 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,96
Экономия при брони: -28,41 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,90
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,00
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,14
Экономия при брони: -14,96 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,69
Экономия при брони: -27,12 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,82
Экономия при брони: -25,25 грн