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Активные вещества — “И”ИНДАПАМИД (INDAPAMIDUM)

ИНДАПАМИД (INDAPAMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Арифон Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 30; Servier
Арифон Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 30 Servier
В 1153 аптеках
от 150,05 грн
Цены в аптеках
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Индопрес Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 1100 аптеках
от 68,72 грн
Цены в аптеках
Индап таблетки, 2,5 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Индап Таблетки, 2,5 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 855 аптеках
от 117,95 грн
Цены в аптеках
Индапамид-Тева SR таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Индапамид-Тева SR Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 841 аптеке
от 121,90 грн
Цены в аптеках
Ипамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Ипамид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 837 аптеках
от 61,13 грн
Цены в аптеках
Индапен таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Polpharma
Индапен Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 784 аптеках
от 137,39 грн
Цены в аптеках
Индапамид-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Индапамид-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 751 аптеке
от 57,24 грн
Цены в аптеках
Индапен SR таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением, 1,5 мг, блистер, № 30; Polpharma
Индапен SR Таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением, 1,5 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 667 аптеках
от 82,52 грн
Цены в аптеках
Индапамид-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30; Астрафарм
Индапамид-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30 Астрафарм
В 162 аптеках
от 75,32 грн
Цены в аптеках
Равел® SR таблетки пролонгированного действия, 1,5 мг, блистер, № 60; KRKA d.d. Novo Mesto
Равел® SR Таблетки пролонгированного действия, 1,5 мг, блистер, № 60 KRKA d.d. Novo Mesto
В 94 аптеках
от 317,50 грн
Цены в аптеках
Равел® SR таблетки пролонгированного действия, 1,5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Равел® SR Таблетки пролонгированного действия, 1,5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 53 аптеках
от 170,44 грн
Цены в аптеках
Индап капсулы, 2,5 мг, блистер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Индап Капсулы, 2,5 мг, блистер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 1 аптеке
от 159,05 грн
Цены в аптеках
Индапамид-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 30; Астрафарм
Индапамид-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 30 Астрафарм
В 1 аптеке
от 62,00 грн
Цены в аптеках
Индапамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Hemofarm
Индапамид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Hemofarm
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, таблетки пролонгированного действия п/о, капсулы.
ИНДАПАМИД (INDAPAMIDUM)
CAS №: 26807-65-8 C16H16ClN3O3S
USPDDN, RTECS: 4-хлоро-N-(2-метил-1-индолинил)-3-сульфамоилбензамид.
RTECS: 3-(аминосульфонил)-4-хлоро-N-(2,3-дигидро-2-метил-1H-индол-1-ил)бензамид.
MeSH: 4-хлоро-N-(2-метил-1-индолинил)-3-сульфамоилбензамид.
Форма выпуска: таблетки п/о, таблетки пролонгированного действия п/о, капсулы.

первый представитель нового класса антигипертензивных/диуретических средств, получивших название индолинов. Представляет собой сульфаниламидное производное с индольным кольцом в структуре молекулы. В дозе 2,5 мг/сут оказывает выраженный и пролонгированный гипотензивный и слабый диуретический эффекты. При назначении в более высоких дозах антигипертензивное действие достоверно не увеличивается, в то время как количество побочных реакций возрастает. Поэтому не следует превышать рекомендованную дозу. В дозе 2,5 мг/сут снижает гиперреактивность сосудов к норадреналину и ОПСС. Уменьшает гипертрофию левого желудочка при АГ. Антигипертензивное действие сохраняется при нарушенной функции почек. Сосудистый механизм действия индапамида обусловлен снижением сократимости гладких мышц сосудов в связи с влиянием на трансмембранный ионный обмен (в частности, снижением внутриклеточного транспорта кальция) и стимуляцией синтеза простагландина E2, оказывающего сосудорасширяющее и гипотензивное действие. Обладает умеренным диуретическим и салуретическим эффектами, которые связаны с блокадой реабсорбции ионов натрия, хлора, воды и в меньшей степени ионов калия в проксимальных и дистальных извитых канальцах, а также в области восходящего отдела петли Генле. Не оказывает негативного влияния на метаболизм липидов и углеводный обмен.
Индапамид быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте; Cmax в плазме крови достигается между 1-м и 2-м часом после его перорального приема. Связывание с белками плазмы крови высокое — 71–79%. Метаболизируется в печени. С мочой выводится 60–70% индапамида (при этом только 5–7% — в неизмененном виде), с калом — 20–23%. Т½ — 14–18 ч.

АГ.

внутрь по 1 таблетке (2,5 мг) или 1 таблетке пролонгированного действия (1,5 мг) 1 раз в сутки; препарат предпочтительно принимать в утренние часы. Максимальная суточная доза 2,5 мг.

печеночная энцефалопатия, тяжелая почечная и печеночная недостаточность, гипокалиемия, повышенная чувствительность к средствам данной группы.

возможны гипокалиемия, гипонатриемия, гиповолемия, ортостатическая гипотензия, гиперурикемия, гипергликемия, крайне редко — гиперкальциемия, миелосупрессия, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, миелосупрессия, энцефалопатия у больных с печеночной недостаточностью, макулопапулезная сыпь, пурпура, обострение системной красной волчанки, тошнота, запор, ощущение сухости во рту, головокружение, астения, парестезия, головная боль, панкреатит.

данные о безопасности применения индапамида в период беременности отсутствуют. Назначение индапамида в качестве диуретика для лечения отеков и АГ в период беременности не оправдано, поскольку это может привести к плодоплацентарной ишемии с риском развития гипотрофии плода. Кормление грудью во время лечения индапамидом рекомендуется прекратить.
Применение индапамида у спортсменов может вызвать положительную реакцию во время допинг-контроля.
Во время лечения индапамидом необходим периодический контроль уровня калия и натрия в плазме крови, а также содержания мочевой кислоты у больных подагрой. Вторичная гиповолемия, следующая за потерей воды и натрия, обусловленного приемом диуретика в начале лечения, вызывает снижение клубочковой фильтрации. Это может привести к повышению в крови уровня мочевины и креатинина плазмы крови. Эта преходящая функциональная почечная недостаточность не приводит к негативным последствиям у лиц с нормальной почечной функцией, но может увеличить выраженность предшествующей почечной недостаточности.
За счет снижения АД индапамид может влиять на способность к управлению транспортными средствами и работу с потенциально опасными механизмами.
Антигипертензивное действие индапамида может усиливаться при симпатэктомии.

не рекомендуется назначать одновременно с индапамидом следующие средства: соли лития, сультоприд, терфенадин, винкамин, астемизол, эритромицин, пентамидин, бепридил. Следует соблюдать осторожность при одновременном назначении индапамида с такими средствами: НПВП для системного применения, салицилаты в высоких дозах, метформин, йодсодержащие контрастные средства, некоторые антиаритмические препараты (антиаритмические средства Iа класса, соталол и амиодарон), калийснижающие препараты (амфотерицин В — в/в), кортикостероиды (глюко- и минералокортикоиды для перорального применения), тетракозактид, слабительные средства, препараты дигиталиса. Одновременное применение калийсберегающих диуретиков не исключает возможности развития гипокалиемии. Сочетание с ингибиторами АПФ повышает риск развития выраженной артериальной гипотензии или почечной недостаточности у пациентов группы риска (дегидратация, гипонатриемия, заболевания почек).

возможные симптомы острого отравления обусловлены нарушениями водно-электролитного баланса и проявляются клинически тошнотой, рвотой, артериальной гипотензией, судорогами, головокружением, сонливостью, спутанностью сознания, полиурией или олигурией вплоть до анурии вследствие гиповолемии. Первая помощь включает быструю элиминацию принятого средства (промывание желудка, введение активированного угля) с последующей регидратационной терапией и коррекцией электролитных нарушений.