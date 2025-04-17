Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,27
Экономия при брони: -13,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,00
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,25
Экономия при брони: -36,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,00
Экономия при брони: -27,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,00
Экономия при брони: -27,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,37
Экономия при брони: -18,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,41
Экономия при брони: -35,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,42
Экономия при брони: -15,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,00
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,40
Экономия при брони: -33,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,69
Экономия при брони: -26,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,90
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,79
Экономия при брони: -23,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,45
Экономия при брони: -24,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,90
Экономия при брони: -19,80 грн