Киев
Индопрес (Indopres)

Индопрес (Indopres)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 209 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,56
Экономия при брони: -15,96 грн
99,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,04
Экономия при брони: -3,44 грн
99,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,41
Экономия при брони: -20,97 грн
99,44 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,83
Экономия при брони: -26,24 грн
86,59 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,90
Экономия при брони: -24,00 грн
85,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,04
Экономия при брони: -1,34 грн
101,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,32 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,61
Экономия при брони: -5,01 грн
99,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,00
Экономия при брони: -30,10 грн
85,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,46
Экономия при брони: -5,26 грн
101,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,00
Экономия при брони: -17,10 грн
85,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,32
Экономия при брони: -28,54 грн
84,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,00
Экономия при брони: -11,82 грн
108,18 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,91
Экономия при брони: -13,45 грн
99,46 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,04
Экономия при брони: -3,44 грн
99,60 грн
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