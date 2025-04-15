Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,56
Экономия при брони: -15,96 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,04
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,41
Экономия при брони: -20,97 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,83
Экономия при брони: -26,24 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,90
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,04
Экономия при брони: -1,34 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,61
Экономия при брони: -5,01 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,00
Экономия при брони: -30,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,46
Экономия при брони: -5,26 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,00
Экономия при брони: -17,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,32
Экономия при брони: -28,54 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,00
Экономия при брони: -11,82 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,91
Экономия при брони: -13,45 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Индопрес таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,04
Экономия при брони: -3,44 грн