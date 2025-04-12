Труксал — это классический европейский антипсихотический препарат, который применим при широком спектре заболеваний. История его клинического применения насчитывает уже более 60 лет (Moller Nielsen I., 1959). Он используется как в психиатрической практике (от стационарного лечения до амбулаторной поддерживающей терапии) (Flegel H., 1961), так и в соматической медицине — гинекологии, неврологии, гериатрии и т.д. Препарат отпускается исключительно по рецепту, что исключает возможность самолечения. Однако он прекрасно подходит в качестве основного или вспомогательного препарата в профессионально подобранной терапевтической схеме.

Механизм действия и показания к применению

Действующее вещество Труксала — хлорпротиксен, который является представителем группы тиоксантена (Geller W., 1960). Антипсихотический эффект препарата обеспечивается за счет блокады в большей степени мезолимбических и мезокортикальных дофаминовых D 2 -рецепторов, в меньшей — 5-гидрокситриптаминовых (5-НТ) рецепторов. По своей аффинности к 5-НТ-рецепторам и α 1 -адренорецепторам этот препарат аналогичен высокодозным фенотиазинам (Remvig J., 1961), а его аффинность к дофаминовым рецепторам превышает таковую у клозапина почти в 10 раз. Кроме того, ему свойственно адреноблокирующая, холиноблокирующая и антисеротониновая активность. Блокада адренорецепторов стволовой ретикулярной формации обеспечивает седацию, D 2 -рецепторов рвотного центра — антиэметический эффект; дофаминовых рецепторов гипоталамуса — гипотермический эффект.

За счет такого действия хлорпротиксен позволяет снизить либо же полностью устранить тревожность, беспокойство, нервозность, навязчивые состояния. Облегчает такие психотические симптомы, как психомоторное возбуждение, мании и галлюцинации.

Для низких доз препарата характерен антидепрессивный эффект, что делает его важным для лечения психических и психосоматических расстройств, при которых преобладает синдром беспокойства, тревоги, депрессии.

Положительным свойством хлорпротиксена является отсутствие толерантности, привыкания и зависимости. Это позволяет варьировать длительность курса лечения в зависимости от текущей клинической ситуации без изменения дозы.

Хлорпротиксен обладает противозудным, противорвотным и обезболивающим эффектом, а также способностью потенцировать действие других анальгетиков.

Такие свойства хлорпротиксена и определяют широкий спектр показаний к применению Труксала:

• в первую очередь, к показаниям относится психомоторное возбуждение, мании (Ravn J., 1963), тревожность и беспокойство при психозах и шизофрении (при условии отсутствия угнетения сознания) (Capellen T., 1961);

• в гериатрии — для лечения дисциркуляторной энцефалопатии, которая сопровождается возрастной гиперактивностью, спутанностью сознания, раздражительностью, тревожностью, нарушениями сна и поведения;

• для коррекции алкогольного (Alsen M., 1960) или наркотического делирия (Alsen M., 1959), абстиненции (Ravn J., 1960);

• благодаря своему седативному действию Труксал хорошо подходит для лечения неврозов (Korskjaer G., 1961) и психосоматических расстройств, которые проявляются напряженностью, тревогой, нарушениями сна;

• для лечения депрессий — реактивных, невротических или эндогенных (Ravn J., 1961);

• для устранения возбуждения, лабильности настроения, эретизма и других поведенческих расстройств, которые сопровождают эпилепсию или олигофрению (Каубиш В.К., 1961);

• в общей и неврологической практике Труксал может применяться сочетанно с анальгетиками для терапии хронической нейропатической боли;

• для терапии последствий черепно-мозговой травмы или инфекционных повреждений мозга (Kohlmann T., 1964);

• кроме того, препарат может применяться в хирургической практике — для устранения беспокойства у ожоговых больных, а также в некоторых случаях для премедикации или в послеоперационный период;

• в дерматологической практике препарат может назначаться в комплексной терапии для лечения нейродермита или других дерматозов, которые сопровождаются упорным кожным зудом;

• препарат также может назначаться гинекологами для коррекции депрессивных состояний в климактерический период;

• в терапии и общей практике (Schmalzl N., 1962) — при нейрогенной рвоте, спастическом кашле или соматических заболеваниях, которые вызывают расстройства сна;

• в педиатрической практике — для коррекции расстройств сна и поведения.

Способ применения и биодоступность препарата

Для упрощения приема препарат выпускается в двух дозировках — 25 мг и 50 мг действующего вещества в одной таблетке. Таблетки принимают внутрь и запивают достаточным количеством воды. Режим приема определяется клиническими задачами: в одних ситуациях достаточно одного раза в сутки, в других — суточная доза распределяется на два или три приема таким образом, чтобы большая часть препарата поступала в организм в вечернее время. Такая схема связана с выраженным седативным действием Труксала.

Действующее вещество легко всасывается из просвета пищеварительного тракта — действие его можно наблюдать уже через 20 мин после приема. Однако подвергается пресистемному метаболизму в энтероцитах и гепатоцитах. Метаболизм хлорпротиксена происходит двумя путями — сульфокисления и N-деметилирования. Биодоступность Труксала невелика — из-за того, что 99% действующего вещества связывается с белками плазмы крови — и колеблется в диапазоне 5–32% (в среднем 12%). Максимальная концентрация действующего вещества после приема внутрь определяется в интервале 30 мин — 6 ч (в среднем 2 ч).

Выводится хлорпротиксен с мочой и калом, а его Т 1/2 в зависимости от индивидуальных особенностей колеблется в интервале 4–33 ч (в среднем 16 ч).

Важная информация: хлорпротиксен проникает через плацентарный барьер, а также экскретируется в молоко в концентрации примерно в 2 раза более низкой, чем таковая в плазме крови.

Доза препарата подбирается исходя из клинической ситуации. В целом принцип подбора дозы заключается в том, что начинают с минимальной, а потом постепенно повышают до достижения стойкого терапевтического эффекта.

Минимальная доза Труксала применяется для лечения нарушений сна — она составляет 25 мг и принимается за 1 час до сна.

Примерно с такой же дозы начинают лечение в гериатрической практике — колеблется в интервале 25–75 мг/сут.

При хроническом болевом синдроме терапию начинают с дозы 75–100 мг, а при необходимости постепенно повышают до 300 мг. При этом обязательно сочетать Труксал с анальгетиками, лечебной физкультурой и другими средствами патогенетической терапии.

В педиатрической практике суточная доза подбирается индивидуально из расчета 0,5–2 мг/кг.

В психиатрической практике общая суточная доза обычно разделяется на 3 приема — 25% утром, 25% днем и 50% на ночь.

Лечение шизофрении, мании и прочих сугубо психиатрических заболеваний начинают с дозы 50–100 мг/сут и постепенно повышают до достижения терапевтического эффекта. Максимально допустимая суточная доза при этом составляет 1200 мг, но желательно стремиться к оптимальной дозе — 300 мг/сут. После того, как минует острый период, больному назначается поддерживающая доза 100–200 мг/сут.

Лечение абстинентного синдрома начинают с «ударной» суточной дозы в 500 мг. Такую дозу пациент должен принимать в течение 7 дней, после чего его переводят на поддерживающую дозу 100 мг/сут. В дальнейшем дозу можно постепенно снижать, ориентируясь на достигнутый эффект.

При эпилепсии или олигофрении лечение проводится в непрерывном режиме или длинными курсами, при которых суточная доза обычно составляет 100–125 мг. Существует информация о возможности лечения судорожных приступов высокими дозами препарата (Remvig J., 1960).

При депрессиях, неврозах и психосоматических расстройствах доза варьирует в значительном диапазоне — 25–150 мг в сутки в зависимости от тяжести расстройства, его первопричин и тенденции к выздоровлению.

Особенности применения

Существуют опубликованные данные об эффективном применении Труксала у детей в возрасте старше 3 лет (Mallmann-Muhlberger E., 1963), однако рекомендуется более тщательно оценивать клинический эффект от выбранной дозы. Это связано с повышенным риском передозировки, которая приводит к отравлению (Petersen K.E., 1963).

Что касается применения его в период беременности и кормления грудью, при решении вопроса о терапии Труксалом необходимо тщательно взвешивать ожидаемую пользу и возможные риски. Во время курса лечения необходимо прекратить кормление грудью. Как известно, у новорожденных наблюдаются экстрапирамидные расстройства (тремор, возбуждение, сонливость, респираторный дистресс-синдром), если мать во время последнего триместра беременности получала антипсихотические препараты.

Труксал, являясь препаратом с седативным эффектом, снижает скорость психомоторных реакций, а также усиливает седативный эффект алкоголя, барбитуратов и других ингибиторов ЦНС. Седативный эффект также обусловливает невозможность применения препарата у больных с тяжелой миастенией.

Передозировка препарата может проявляться угнетением деятельности ЦНС вплоть до комы или даже приводить к летальному исходу (Hoie P., 1970). Кроме психоневрологической симптоматики, отравление Труксалом может вызвать повреждение почечной паренхимы с развитием острой почечной недостаточности (Nordli K., 1972). Считается, что летальная разовая доза для взрослых колеблется в интервале 2,5–4 г, а для детей составляет около 4 мг/кг (Ravn J., 1961). Также не следует забывать о возможном развитии злокачественного нейролептического синдрома (гипертермия, вегетативные расстройства, ригидность скелетной мускулатуры), риск которого возрастает, если пациент во время курса лечения систематически или эпизодически употребляет алкоголь или наркотики.

К побочным эффектам относится медикаментозный полиневрит (Hartviksen K., 1962), причем нейротоксичность возрастает при сочетании с препаратами лития. Нейропатические побочные эффекты обусловливают ограниченное применение Труксала у пациентов с болезнью Паркинсона.

Описаны случаи развития волчанкоподобной эритемы (Hald A., 1964) на фоне длительного приема Труксала.

У хлоропротиксена также есть специфическое свойство ухудшать сердечную проводимость и удлинять интервал QT. Поэтому при его приеме возрастает риск брадикардии и злокачественных аритмий. Особенно это выражено, если параллельно принимают антигистаминные препараты (астемизол, терфенадин); препараты, изменяющие электролитный баланс (например тиазидные диуретики); антиаритмические препараты Ia и III классов (например амиодарон, хинидина сульфат, дофетилид); некоторые антибактериальные препараты (эритромицин, гатифлоксацин, моксифлоксацин); другие антипсихотические препараты (тиоридазин).

Труксал, как и другие нейролептики, имеет свойство стимулировать пролактинзависимые процессы в организме, поэтому следует с осторожностью применять его при опухолях молочной железы, феохромоцитоме, аденоме гипофиза, аденоме предстательной железы, тиреотоксикозе. Кроме того, наблюдаются такие проявления гиперпролактинемии, как галакторея, расстройства менструального цикла, эректильная дисфункция.

Кроме того, хлорпротиксен понижает чувствительность к инсулину. Это означает, что у пациентов с сахарным диабетом на фоне приема Труксала обязательно необходима коррекция гликемии.

Необходимо учитывать, что в старческом возрасте чувствительность к препарату повышается, поэтому пожилым людям требуются относительно более низкие, чем пациентам молодого и среднего возраста, дозы для достижения того же клинического эффекта.

Если пациенту проводилась высокодозная терапия, то внезапная отмена препарата сопровождается такими симптомами, как возбуждение, бессонница, тревожность, миалгия и потливость. Обычно не требуется никакой дополнительной терапии — симптомы исчезают самостоятельно в пределах 1–2 недель.

