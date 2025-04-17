Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
580,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
598,90
Экономия при брони: -22,00 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
583,80
Экономия при брони: -12,30 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,30
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
611,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
626,45
Экономия при брони: -54,74 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
592,60
Экономия при брони: -15,70 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
603,14
Экономия при брони: -74,77 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
595,90
Экономия при брони: -24,40 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
583,70
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
611,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
633,25
Экономия при брони: -55,70 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,80
Экономия при брони: -32,30 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
611,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
611,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
583,70
Экономия при брони: -6,80 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
579,20
Экономия при брони: -2,30 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,70 грн