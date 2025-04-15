Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
561,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
592,00
Экономия при брони: -89,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
595,89
Экономия при брони: -84,89 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
576,00
Экономия при брони: -65,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
612,44
Экономия при брони: -62,63 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
611,40
Экономия при брони: -44,20 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
615,99
Экономия при брони: -41,28 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,80 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
589,60
Экономия при брони: -22,20 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
564,00
Экономия при брони: -85,00 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
576,00
Экономия при брони: -65,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
562,07
Экономия при брони: -43,07 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
576,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
589,60
Экономия при брони: -22,20 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
601,10
Экономия при брони: -21,70 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
602,15
Экономия при брони: -21,76 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
590,60
Экономия при брони: -33,40 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
590,70
Экономия при брони: -23,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
591,34
Экономия при брони: -64,81 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
612,39
Экономия при брони: -72,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
605,20
Экономия при брони: -71,71 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,80 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
600,73
Экономия при брони: -65,57 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,80 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
614,73
Экономия при брони: -103,73 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
603,80 грн