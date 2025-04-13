Киев (адрес не указан)
Доступно в 693 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
583,40
Экономия при брони: -11,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
587,80
Экономия при брони: -19,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
664,63
Экономия при брони: -101,02 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
612,30
Экономия при брони: -67,26 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
600,95
Экономия при брони: -48,33 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
660,84
Экономия при брони: -79,78 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
593,58
Экономия при брони: -66,38 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
625,16
Экономия при брони: -57,21 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
583,60
Экономия при брони: -21,30 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
586,10
Экономия при брони: -17,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
621,87
Экономия при брони: -64,90 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
611,54
Экономия при брони: -44,54 грн