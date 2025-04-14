Киев
Труксал (Truxal®)

Труксал (Truxal®)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 195 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
536,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
506,59 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
540,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
535,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
614,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
637,44
Экономия при брони: -23,57 грн
613,87 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
617,30
Экономия при брони: -60,28 грн
557,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
534,50 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
549,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
603,84
Экономия при брони: -46,82 грн
557,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
589,80
Экономия при брони: -21,70 грн
568,10 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
542,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
614,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
643,51
Экономия при брони: -29,65 грн
613,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
625,81
Экономия при брони: -68,79 грн
557,02 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
635,38
Экономия при брони: -63,25 грн
572,13 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
583,70
Экономия при брони: -15,60 грн
568,10 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
616,30
Экономия при брони: -34,46 грн
581,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
610,47
Экономия при брони: -31,37 грн
579,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
629,94
Экономия при брони: -84,94 грн
545,00 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
545,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
517,00 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
537,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
522,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное