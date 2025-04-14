Одесса (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
614,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
637,44
Экономия при брони: -23,57 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
617,30
Экономия при брони: -60,28 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
603,84
Экономия при брони: -46,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
589,80
Экономия при брони: -21,70 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
614,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
643,51
Экономия при брони: -29,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
625,81
Экономия при брони: -68,79 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
635,38
Экономия при брони: -63,25 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
583,70
Экономия при брони: -15,60 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
616,30
Экономия при брони: -34,46 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
610,47
Экономия при брони: -31,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
629,94
Экономия при брони: -84,94 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S