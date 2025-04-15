Львов (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
614,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
614,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
567,60
Экономия при брони: -18,40 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
595,80
Экономия при брони: -46,60 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
614,70
Экономия при брони: -65,50 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
616,12
Экономия при брони: -58,71 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
622,46
Экономия при брони: -59,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
614,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
562,00
Экономия при брони: -22,20 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
590,50
Экономия при брони: -41,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
596,90
Экономия при брони: -47,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
589,60
Экономия при брони: -40,40 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
577,40
Экономия при брони: -37,60 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
614,50
Экономия при брони: -65,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
586,20
Экономия при брони: -46,40 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
589,60
Экономия при брони: -40,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
589,60
Экономия при брони: -40,40 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
562,70
Экономия при брони: -13,50 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
617,23
Экономия при брони: -56,36 грн
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг контейнер №50
Lundbeck Export A/S
606,80 грн