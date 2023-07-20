в психиатрии и неврологии — депрессии, в том числе реактивные и невротические с тревожной симптоматикой, состояния возбуждения, связанные с ощущением страха и с напряжением, дисциркуляторная энцефалопатия, черепно-мозговые травмы, алкогольный делирий, нарушения сна, сопровождающие тревожное состояние, необходимость длительной терапии при состояниях возбуждения и тревоги, психосоматические, невротические и поведенческие расстройства у детей; в хирургии — премедикация, послеоперационный период, беспокойство у больных с ожогами; в дерматологии — дерматозы, сопровождающиеся упорным кожным зудом (нейродермит, красный плоский лишай, себорейный дерматит и др.); в гинекологии — депрессивное состояние в климактерический период; в терапии и педиатрии — нарушения сна при соматических заболеваниях, спастический кашель, спастическое состояние пищеварительного тракта, рвота, аллергические реакции.